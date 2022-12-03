Sinan Vardar: 'Şenol Güneş'in dokunuşları görünüyor'

Fotomaç Gazetesi yazarı Sinan Vardar, Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından yaşanan değişimi değerlendirdiği bir yazı kaleme aldı.



İşte Vardar'ın sözleri;



"Yeniden zirve yarışına ortak olmak için Beşiktaş, Güneş'in yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Dünya Kupasında yer alan oyuncuların yokluğunda Güneş, oyuncularının performansını yükseltmeyi arzuluyor. Şenol Hoca'nın oyunculara olumlu dokunuşlarını yıllardır yakından takip ediyorum.



'ALLI KIMILDADI'



Tecrübeli teknik adamın; Burak Yılmaz, Talisca, Aboubakar ve Quaresma başta olmak üzere birçok oyuncunun performanslarını artırdığına hepimiz şahit olmuştuk. 3 önemli isim çok arzulu Beşiktaş'ın, İstanbulspor'la oynadığı hazırlık maçında Cenk Tosun, Muleka ve Dele Alli'deki arzu ve istek görülmeye değerdi. Cenk Tosun hem attı, hem artırırken, Muleka'nın takım arkadaşlarına yaptığı pas servisleriyle keyif verdi. Geldiği günden bu yana jübileye yapmış emekli futbolcu görüntüsü veren Dele Alli'deki kımıldayış Beşiktaş için çok ama çok önemli bir detay...



'DOĞRU İSİM GÜNEŞ'



Kurtuluş altyapıda Şenol Hoca, işin uzmanı Beşiktaş'ı çok iyi tanıyan bir teknik adam. Lige verilen arada Güneş'in öz kaynaktaki oyuncuları yakından takip etmesi çok önemli bir artı. Şenol Güneş'in altyapı koordinatörü Mehmet Ekşi'yle birlikte hareket etmesini takdir ediyorum. Beşiktaş'ın üreterek kazanması gerekiyor. Yönetimin yerinde olsam futboldaki tüm yetkileri Şenol Güneş'e verirdim. İşinde olan Güneş bu takımı ileriye taşıyacak isimdir."

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