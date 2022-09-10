TAYYİP TALHA İÇİN KATKIDA BULUNDUM

MURAT SANCAK'TAN BİZZAT İSTEDİM

Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Sinan Vardar, siyah-beyazlıların gündemiyle ilgili bir yazı kaleme aldı. Vardar'ın yazısının tamamını okumak için Fotomaç Gazetesi'ni satın alabilirsiniz. Sinan Vardar, Tayyip Talha transferindeki detayları anlattı. İşte o yazı...Transferin bitmesine kısa süre kala Tayfur Bingöl ve Tayyip Talha Sanuç'un kadroya katılması 8+3 yabancı kontenjanı bakımından Beşiktaş'ı rahatlatacaktır. Transferin son birkaç gününde Tayyip Talha Sanuç'un Beşiktaş'a kazandırılmasında ben de elimden geldiği kadar katkıda bulunmaya çalıştım. Faik Çetiner ile birlikte Eko Türk TV'de her hafta salı akşamları yayınlanan Bizim Stadyum'da bu haftaki konuğumuz Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tı. Çok sevdiğim dostum Murat Sancak, program sırasında Tayyip Talha transferi için Belçika takımıyla anlaşmak üzere olduğunu söyledi. Ben de Sevgili başkana Beşiktaşlıların, Tayyip Talha'yı takımda görmek istediklerini vurgulayarak Beşiktaş'a öncelik vermesini söyledim. Bizim Stadyum'da Murat Bey dobra dobra bu transferde yaşananları anlattı.Bu transfer için 1.5 aydır Beşiktaş'la görüştüğünü ancak Beşiktaş'ın cebinde 'akrep' olduğunu vurguladı. Tayyip Talha için Fenerbahçe de devredeydi. Belçika Kulübü, peşinatta yan çizip, Serdar Dursun, Adana Demirspor'a gitmek istemeyince ibre Beşiktaş'a döndü.Murat Sancak isteseydi Tayyip Talha transferinde ortamı kızıştırabilir ve bu transferde kulübünün kasasına iki katı para kazandırabilirdi. Sancak son yıllarda Türk Futbolu'nda yer alan tüccar başkanların dışında saygın bir profil çiziyor. Bu saygılı duruşundan dolayı kendisini tebrik ediyorum. Sonrası film gibi... Genç futbolcunun transferin son anlarında İstanbul'a gelip TFF'nin Levent binasında imza atışıyla Beşiktaşlıların yaşadığı büyük mutluluk...Tayyip Talha transferi beni çok umutlandırdı. Genç ve yetenekli bir kardeşimiz. Gelecekte de Avrupa kulübüne satışta Beşiktaş'a önemli miktarda para kazandırabilir. Umarım Beşiktaş'ta ve Milli Takımımızda büyük başarılara imza atar. Sonuçta; genç ve yetenekli bir oyuncunun Beşiktaş'a kazandırılması için Başkan ve yönetime katkı sağlamak istedim.