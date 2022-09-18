Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden ve spor yazarı Sinan Vardar, siyah-beyazlıların İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldığı maçla ilgili analizini yaptı. Vardar'ın yazısının tamamını Fotomaç Gazetesi'ni satın alarak okuyabilirsiniz. İşte Sinan Vardar'ın Beşiktaş ile ilgili değerlendirmeleri...



İLK 30 DAKİKADAKİ BASKIYI GÖREMEDİK



90 dakika boyunca tatsız tuzsuz bir futbol izledik. Beşiktaş'ın sezon başından bu yana gösterime sunduğu ilk 30 dakika baskısını bu maçta göremedik. Beşiktaş'ın attığı gol uzun süre unutulmayacak tarzdaydı. Biraz komik, biraz futbolumuzu anlatır cinsten! Hakem çift vuruş verirken N'Koudou neden direkt vurur, kaleci neden topu tutmak ister ve içeri atar? Tabii Ersin'in yediği iki gol de rakibe hediyeydi. İlk gol geçen hafta Emre'nin kapadığı köşeden yediği golün benzeriydi.



ERSİN'E YAKIŞMADI, MERT GÜNOK'U BEKLİYORUZ



İkincisinde adımlama yanlışlığı Ersin'e yakışmadı. Beşiktaş'ta kalede sorun var. Mert Günok ne durumda bilmiyorum ama iyileşmesini dört gözle bekliyoruz. Beşiktaş'ın dün en iyisi Masuaku'ydu. Weghorst da yine çok koştu, arkadaşlarını ateşlemeye çalıştı. Salih, Gedson ve Tayyip Talha haricinde vasatı aşan oyuncu yok gibiydi. Josef'in sakatlık ve ceza sonrası maç eksikliği Beşiktaş'ın gücünü de aksattı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ