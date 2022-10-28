"BU HAZİNEDEN İYİ BİR TAKIM ÇIKARIR"

DEVRİM BAŞKA BAHARA KALDI

Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Sinan Vardar, siyah-beyazlıların teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'i getirmesini değerlendirdi. Sinan Vardar'ın yazısının tamamını Fotomaç Gazetesi'ni satın alarak okuyabilirsiniz. İşte Vardar'ın yazısından öne çıkan bölüm...Evet, beklenen oldu. Valerien Ismael ayrıldı... Ve siyah-beyazlı camianın büyük bölümünün arzu ettiği Şenol Güneş, Beşiktaş'a döndü. Hayırlı, uğurlu olsun. Son yapılan teknik direktör değişikliğinde Çebi Başkan, Şenol Güneş de teknik direktör olarak birbirlerine kavuştular. Bu hazine önemli. Herkes yakından tanıyor; Şenol Hoca'yı anlatmaya gerek yok. Ama bence en büyük özelliği formsuz, yetenekli futbolcuları yeniden kazanmaktır. Beşiktaş'ın bu sezonki kadrosuna baktığımızda böyle oyuncular çoğunlukta... Şenol bu hazineden iyi bir takım çıkarır mı? Bence çıkarır. O zaman Beşiktaş bu sezon zor da olsa şampiyonluğun adaylarından biri olacaktır.Süper Lig'i idare adan hakemler de arızalar devam ediyor. Geçtiğimiz yıl yapılan hakem devrimine sırtını çevirenler hataları gördükçe bas bas bağırıyor. O dönem hakem operasyonuna destek veren daha sonra yalnız kalan Ahmet Nur Çebi'ydi. Orada köklü bir temizlik yapılmadıkça bu rezalet böyle gidip gelecek. Devrim başka bir bahara kaldı. Çok eski arkadaşım, iyi insan, eğitimci; Şenol Güneş'e ve Beşiktaş'a başarılar diliyorum.