Sinan Vardar'dan Beşiktaş yorumu: 'Tarih sizi affetmeyecek'

Spor yazarlarından Sinan Vardar, Beşiktaş 'ın sahasında Alanyaspor karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyeti Fotomaç'taki köşesinde kaleme aldı.İşte Vardar'ın o yorumları....."Lugano maçında iyi bir oyun ortaya koyan Beşiktaş, dün de yine kazanmak için sahaya çıktı diye düşündük ama maalesef sonuç yine hüsran. Roney 16 yaşında İngiltere milli takımında oynadı. Beşiktaş altyapısında iki tane yıldız olacak oyuncu var. Mustafa Hekimoğlu ve Emre Can ama bakıyorum bugün yine 11'de ikisi de yok. Bilmiyorum bu maçta neden oynamadılar ama bence mutlaka oynatılmaları lazımdı. Bu sene Beşiktaş stoperlerden çok çekti. Bakhtiyor Zaynutdinov'un neden ilk 11'de oynatılmadığına açıkçası anlam veremedim. Tayyip Talha da sakatlıktan döndü inşallah bir an önce takımdaki yerini alır. Amartey'in yaptığı hatalardan gelen gol sayısı bu kadar fazlayken bırakın Bakhtiyor Zaynutdinov'u, Tayyip'i, alt yapıdan yetişen Aytuğ Batur Kömeç'i yedeğe bile almamak gerçek bir akıl tutulması olsa gerek.""Süper Ligin iki iddiası olmayan takımı ve seyirciyi de futbol olarak tatmin etmeyen bir maç izledik. Beşiktaş için bu sözü söyleyeceğim aklıma gelmezdi ama ne yazık ki Beşiktaş'ta bir tane vasatı geçen futbolcu yok. Bu takımı oluşturan, transfer matematiğini yapan her kim ya da kimlerse Beşiktaş'a hesap vermek zorunda. Daha uzun uzadıya birçok şey yazılabilir ama ben durumu tek cümle le özetleyeyim: Allah yeni yönetimin yardımcısı olsun. Koca Beşiktaş'ı bu duruma düşürenleri tarih affetmeyecek."