Sinan Vardar: "Cüneyt Çakır Beşiktaş'ı lime lime doğradı"

Fotomaç yazarı Sinan Vardar, Beşiktaş'ın Galatasaray'a 3-1 mağlup olduğu mücadeleyi değerlendirdi.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Sinan Vardar: 'Cüneyt Çakır Beşiktaş'ı lime lime doğradı'
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09 Mayıs 2021 14:40
Fotomaç yazarı Sinan Vardar, Beşiktaş'ın Galatasaray'a 3-1 mağlup olduğu maçı kaleme aldı. İşte o yazı;

Dün Süper Lig'de yine tipik bir Cüneyt Çakır derbisi izledik. Yıllardır bitmeyen pembe dizi mübarek...

Baba torpiliyle hakemlikte yükselen Çakır; 90 dakika boyunca Beşiktaş'ı lime lime doğradı.

İki sezon önce Fenerbahçe derbisinde Vida'ya ceza sahasında yapılan kündeyi görmemezlikten gelmesinin ardından benim gözümde bitmişti.

Dün de Galatasaray'ın 12. oyuncusu gibiydi Çakır.

Beşiktaş aleyhine verdiği penaltıda neredeyse top havadayken beyaz noktayı gösterdi.

Galatasaray'ın attığı 3. golde de çıkan topa devam demesi ayıp ötesiydi. Kötü niyet yine futbolu katletti. Yazıklar olsun sana Cüneyt Çakır.

Beşiktaş iyi oynamadı. Top belki Beşiktaş'ta gibi gözükse de ev sahibi ekip hızlı hücumlarla Beşiktaş savunmasına tehlikeler yarattı.
Ghezzal'i etkisiz hale getirilince Beşiktaş çok zorlandı.

Siyah-Beyazlılar tempoyu bir yükseltemediler. Aboubakar, N'Koudou, Oğuzhan'ı bu maçta çok aradı.

Beşiktaşlı futbolcuları çok eleştirmek istemiyorum ama çok güvendiğimiz Atiba'nın rakip oyuncuların ve hakemin gazına gelip sinirlenmesi onun tecrübesine yakışmadı.

Galatasaray'ın dün son şansıydı ve bu şansı iyi kullandılar.
Terim belli ki Beşiktaş'ı çok iyi çalışmış.

Hızlı hücumlarla Beşiktaş savunmasının arkasına sarktılar ve istedikleri sonucu da almayı başardılar.
Dün özellikle Babel'i çok beğendim. Babel, Beşiktaş'tan ayırılırken o dönemki başkana "Babel'i takımda tutun" diye yalvarmıştım. Ama olmadı, dinlemediler.

Beşiktaş için kaybedilmiş bir şey yok ama son iki haftasına girilirken lige biraz heyecan geldi.
Kozlar yine Beşiktaş'ın elinde ve 2 maçta 4 puan mutlu sonu getiriyor.

Yolun sonu güzel olacak çünkü bu sezon Beşiktaş şampiyonluğu çok hak etti

 



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