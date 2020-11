Sinan Vardar: 'Beşiktaş'ta Mustafa Denizli düşünülmeli'

Fotomaç Gazetesi yazarlarından Sinan Vardar, siyah beyazlıların Fenerbahçe maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu



"Beşiktaş'ta futbol gerçekleri" başlıklı yazı şu şekilde...



Bu konuyu yıllarca i şledim. Hatta faal yöneticilik dönemlerimde de başkana ve yönetime ilk toplantıdan itibaren sportif direktörün göreve gelmesini önermiştim. 2004 yılında Beşiktaş teknik direktörlüğüne büyük umutlarla Del Bosque gelmişti. İspanyol Hoca'nın yanına benim sportif direktör teklifim rahmetle andığım Gündüz Tekin Onay olmuştu. Fikrime saygı gösterilmedi ve Del Bosque gibi bir değer hiç bir suçu olmamasına 6 ayda gönderildi.

Beşiktaş'ta daha sonra sportif direktörlükte Ali Gültiken denendi ama o da yetkisizlikten başarılı olamadı. Bu yalnız Beşiktaş örneği...



Bugünlerde Fenerbahçe; Emre Belözoğlu ile böyle bir hamleyi yaptı, çok da iyi gidiyorlar. Yalnız Aykut Kocaman'la Christoph Daum, Önder Özen'le Bilic arasında yaşanan olumsuzluklar hala hafızalarımızda... Sportif direktörün bu mevkiiye geldikten sonra tekrar teknik direktörlük makamına dönme hevesi olmaması gerekir.



Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi yönetime geldikten sonra kendisiyle yaptığım görüşmelerde; Beşiktaş'a katkı sağlayacak sportif direktörün göreve getirilmesi gerektiğini belirtti. Yine Fotomaç ve sosyal medyada da bu fikrimi hep öne sürdüm.



Şimdi bazı duyumlar geliyor. Beşiktaş bu doğru proje için bir şeyler yapmak istiyor. Milli Takımımızın 2002 yılında kazandığı Dünya 3.lüğünde büyük katkısı olan Can Çobanoğlu'nun ismi kulislerde dolaşıyor. Kendisini şahsen de çok iyi tanırım. Yıllardır kulüplerimiz; Can Çobanoğlu'ndan neden faydalanmazlar onu da bilemiyorum. Tabii benim adaylarımdan biri geçtiğimiz hafta Kayserispor'la sözleşme imzalayan Samet Aybaba'ydı. Yine futbol tecrübesi, medyayla ve insan ilişkilerinde çok başarılı olan Mustafa Denizli de bu görev için düşünülecek isim olmalı... Ama dediğim gibi; yeni sportif direktör göreve geldikten sonra bir daha kesinlikle teknik direktör hevesi olmayacak. Bundan sonraki futbol yaşantısı sportif direktörlük kalacak bir kişi tercih edilmeli. Futbolla yakın-uzak ilişkisi olan yöneticilerin kulübe kaynak bulmak, her platformda kulübün daha ileriye gitmesi için çalışmalar yapması gerek. Çünkü futbol, futbolun içinden gelen, kendini kanıtlamış kişiler tarafından yönetilmeli, NOKTA!



DERBİ NE OLUR?



Beşiktaş, geçtiğimiz hafta nefes kesen bir 90 dakikanın ardından ligin en iyi futbol oynayan takımı Başakşehir'i devirdi. Bu çok önemli bir 3 puandı. Kartal bir anlamda ligin zirvesi için çok önemli bir adım attı. Sevindiğim nokta; Necip, Utku ve Rıdvan'ın çok başarılı performans göstermesiydi. Her zaman söylüyorum, gençlere güvenen ve onlara değer veren kulüpler çok daha başarılı olacak. Tabii gençlerin yanında takımda generaller de olacak... Beşiktaş'ta bu generallerin başında Cesur Yürek apoletiyle Atiba Hutchinson geliyor. Özetle bir takımda maksimum 3 general, gerisi yetenekli asker olmalı. Bu haftaki derbide olağanüstü bir mücadele olacağı kesin... Temennim geçtiğimiz sezon oynanan derbide Cüneyt Çakır gibi hakem rezaleti yaşanmasın. MHK derbi maçta genç hakemlerimizden Tugay Kaan Numanoğlu'na görev verdi. Ben bu genç hakemimizle ilgli güzel şeyler duydum. Umarım eyyam yapmadan maçı başarılı bir şekilde idare eder. Sayın Ali Koç ve Sayın Ahmet Nur Çebi arasında dostane diyaloglar var.

Bu sahaya yansısın ki, centilmence bir maç olsun ve şampiyonluk yarışını keyifle izleyelim.