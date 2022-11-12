Sinan Vardar: 'Beşiktaş'ta iki isme dikkat edin'

Özellikle Kerem Atakan Kesgin'i çok beğendim. Oğuzhan Akgün'ü Fotomaç'taki köşemde daha önce kaleme almıştım. Oğuzhan; Beşiktaş'ın altyapı takımlarında çok defa gol krallığı yaşayan isimdi. Kerem'i 1 Temmuz 2018 tarihinde Fotomaç'taki köşemde kaleme almıştım. Henüz 16 yaşındayken Bucaspor'dan Göztepe'ye transfer olduğunda büyük patlama yapacağını tahmin ediyordum. Beşiktaş, doğru bir kararla onu transfer ederek ona büyük şans verdi. Bu gençlere yaşam koçu vererek bu çok dikkatli izlenmeli. Umarım yakın geçmişte Batuhanlar, Muhammedleri gibi yıldızları kaybetti. O zaman da bu gençlere sahip çıkılması gerektiğini söylemiştik. Sakal ve şapkam var ama kimse dinlemedi.



Umarım şu andaki genç, yetenekli gençlere yaşam koçlarıyla sahip çıkılır. Planlı hamle yapmak şart Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de söylediği gibi kötü yönetimler nedeniyle kulüplerimiz batma noktasına geldi. Büyükekşi, altyapılara yabancı teknik adam getireceklerini söyledi. Türkiye'de 17 bin teknik direktör var. Bunların çoğu da pro lisanslı ama kulüplerin öz kaynak düzeninde bir tane pro lisanslı hoca göremezsiniz. Fenerbahçe ve Galatasaray daha önce altyapılara yabancı teknik adamlar getirdi; sonuç hüsran oldu. Türk Futbolunun doğru ve planlı hamlelere ihtiyacı var. Gençlerimize sahip çıkalım. Türk Futbolunu hep birlikte ayağa kaldırmalıyız."

Fotomaç Gazetesi yazarı Sinan Vardar, Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında 3-1 kazandığı Serik Belediyespor maçında dikkat çeken isimleri kaleme aldı.İşte Vardar'ın yazısı;