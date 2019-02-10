Sinan Vardar: 'Beşiktaş, Burak'ı alsa şampiyondu'

Beşiktaş, Bursaspor engelini Burak Yılmaz'ın attığı iki golle aşarak zirve takibini sürdürdü. Beşiktaş'ın galibiyetinin ardından Fotomaç Gazetesi'nden Sinan Vardar, Beşiktaş Yönetimi'nin Burak Yılmaz'ı sezon başında almayarak büyük bir hata yaptığını ifade etti. Vardar'ın yazısı şu şekilde;Dün semt uzun süreden bu yana ilk defa bu denli coşkuluydu. Stat şampiyonluk yıllarında olduğu gibi tıklım tıklımdı... Cesur yürek Atiba'ya genç dinamolar Güven ve Dorukhan gibi patlayıcı güçler eşlik ediyordu. Yedek kulübesinde ise Kagawa gibi heyecan verici bir yıldız vardı. T***Dünkü maçın yıldızı hiç kuşkusuz ki; Burak Yılmaz'dı. Beşiktaş'ın hücum bölgesine Burak Yılmaz kalite getirdi. Attığı iki gol de gol harikaydı. Ah yönetim ah! Şenol Güneş geçen sezon Burak Yılmaz'ı istediğinde transfer etseydiniz Beşiktaş'ın bir şampiyonluğu daha vardı., Japon yıldızı Fenerbahçe derbisine hazırlıyor. Başakşehir'in sürpriz puan kaybı sonrası Beşiktaş zirveye bir adım daha yaklaştı. Yolun sonu şampiyonluk olur mu bilemem ama daha oynanacak 13 hafta olduğunu düşünürsek neden olmasın.