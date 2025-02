Sinan Vardar: 'Bazı pozisyonlar vardır gol olmadığında üzülürsünüz'

Fotomaç spor yazarı Sinan Vardar, Süper Lig'de oynanan Beşiktaş - Sivasspor karşılaşmasını köşesinde yorumladı.



İşte Sinan Vardar'ın o yazısı;



"BAZI POZİSYONLAR VARDIR GOL OLMADIĞINDA ÜZÜLÜRSÜNÜZ"



"İki savunmacının ortaklığı beklediğimiz golü getirdi. Masuaku kesti, Emirhan Topçu harika bir kafa golüyle Beşiktaş'ı öne geçirdi. Bazı pozisyonlar vardır, gol olmadığına üzülürsünüz. Uzatmalarda Gedson harika vurdu, ancak kaleci Ali Şaşal aynı güzellikle çıkardı."



"KAZANMAK HER ZAMAN DEĞERLİDİR"



"Gençlerin her zaman en büyük destekçisi oldum. Kerem, oyuna girdiği kısa sürede etkili oldu, Mustafa ise mücadele etti ve penaltı kazandırdı. Kazanmak her zaman değerlidir. Eksiklerimiz var, ancak yeni transferler de geliyor. Şimdi hedef, Beşiktaş'ın muhteşem taraftarı önünde Trabzonspor maçında da sahadan galibiyetle ayrılmak."