Sinan Ören'den Olimpik Deneme Yarışması'nda Türkiye rekoru

Milli atlet Sinan Ören, Ankara'da düzenlenen Olimpik Deneme Yarışması'nda 300 metrede Türkiye rekoru kırdı.



Ali Naili Moran Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilen 2020 sezonunun ilk açık saha yarışması devam ediyor.



Yaklaşık 300 atletin katılımıyla yapılan organizasyonda milli atlet Sinan Ören, olimpiyat üçüncüsü Yasmani Copello'nun da koştuğu 300 metre yarışını 32.46 ile Türkiye rekoru kırarak kazandı.



Sinan Ören, böylece Ramil Guliyev'in 2016 yazında İsveç'in Karlstad kentinde 32.61 ile elde ettiği Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.



22 yaşındaki Sinan'ın bu derecesi aynı zamanda 23 yaş altı Türkiye rekoru olarak da kayıtlara geçti. 23 yaş altında eski 300 metre rekoru Batuhan Altıntaş'a aitti.



Erkekler 100 metrede de iyi dereceler yapıldı. Türkiye 23 yaş altı rekortmeni Kayhan Özer, sezonu 10.46 ile açarken, 18 yaş altı rekortmeni Umut Uysal da 10.49'luk bir derece yaptı.



Mikdat Sevler, Türkiye rekorunu egale etti



Erkekler 110 metre engellide ise milli atlet Mikdat Sevler, 13.81 ile kendisine ait Türkiye rekorunu egale etti.



Kadınlarda üç adımda 23 yaş altı Avrupa ikincisi Tuğba Danışmaz, 2.2 rüzgar yardımıyla 13.83'lük bir derece atlarken, 100 metrede Ecenaz Kara 12.07'lik derecesiyle birinci oldu.



