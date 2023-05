Sinan Oğan MHP'den neden ihraç edildi? Sinan Oğan neden ihraç edildi?

İkinci tura kalacağı açıklanan cumhurbaşkanlığı seçiminde Oğan kilit olacaklarını savundu. Oğan Fox Tv yayında yaptığı açıklamada, 'Bu seçimlerde HDP, HÜDAPAR kilit olmayacak, bu seçimin belirleyicisi Türk milliyetçileri olacak" dediklerini hatırlattı. MHP, 10 Mart 2017 yılında Sinan Oğan'ın MHP'den ihraç edilmesine karar vermişti. İhraç edilmesine disiplin cezası gerekçe gösterilmişti ve sonrasında Oğan, bu cezanın iptali için dava açmıştı. Peki, Sinan Oğan neden ihraç edildi? Sinan Oğan MHP'den neden ihraç edildi? Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? Sinan Oğan ne kimi destekleyecek, ne yapacak?Partisiz Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan, 2006 yılından itibaren Devlet Bahçeli'ye dış politika ve güvenlik konularında raporlar hazırladı.2011'de MHP Iğdır milletvekili olarak Meclis'e girdi.1 Kasım 2015 seçimlerinde MHP'nin büyük oy kaybı yaşaması sonrası genel başkanlığa aday olacağına açıkladı.Sinan Oğan'ın aynı yıl yapılan 7 Haziran seçimleri sonrasında attığı "MHP barajın altında kalabilir" tweeti ise Bahçeli'yi kızdırmıştı.Bahçeli, Oğan'ın partiden ihracını istemiş, Iğdır İl Disiplin Kurulu Bahçeli'nin isteğine direnip ihraç kararı almamıştı. MHP Genel Başkanı bunun üzerine Merkez Disiplin Kurulu'nu devreye sokmuş ve Oğan partiden ihraç edilmişti.Ancak Oğan mahkeme kararı ile partiye geri döndü.İYİ Parti'nin kurulması ile sonlanan 16 Nisan 2017'deki Anayasa Referandumu sürecinde, MHP içinde "hayır" oyu verilmesi yönünde siyaset yaptı.Bu referandumda, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olarak adlandırılan devlet başkanlığı sistemi yüzde 51'in üzerinde bir oyla halk onayı almıştı.Sinan Oğan, kampanya sürecinde Meral Akşener, Ümit Özdağ ve Koray Aydın gibi MHP içindeki muhalefetle birlikte hareket etti.Bu isimler "Türk Milliyetçileri 'Hayır' Diyor" başlığı ile toplantılar düzenliyordu.2016 yılındaki tartışmalı kongrede başkanlığa aday olmak istemiş ancak diğer bazı muhaliflerle birlikte partiden ihraç edilmişti.Ancak Sinan Oğan, İYİ Parti'nin kuruluş sürecine mesafeli yaklaştı.Koray Aydın ve Ümit Özdağ, Meral Akşener'in partisine katılacaklarını açıklarken, Sinan Oğan dışarıda durmayı tercih etti.Açtığı ihraç davasının kabul edilmesi sonrası MHP'ye geri döndü. Özgeçmişinde bu süreci şöyle özetledi:"2015 yılında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan adaylığını açıkladı. Mahkemece iptal edilen kurultay çalışması sonrası partisinden 2 defa ihraç edildiği halde gelen tekliflere rağmen herhangi bir partiye geçiş yapmadı, yeni bir parti de kurmadı. Partisine ve mücadelesine sadık kalacağını açıkladı."Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Oğan, seçimlere ilişkin değerlendirmede bulundu.Oğan, yurt dışı oyların sayımının sürdüğü ATO Congresium önünde yaptığı açıklamada, ilk andan itibaren seçimlerin ikinci tura kalacağını söylediklerini hatırlattı.Seçimlerden önce yüzde 11-12 civarında oy almayı beklediklerini belirten Oğan, "O oyu aldığımızı da düşünüyoruz aslında ama birtakım sandıklarda yüzde 2'lik bir erozyonumuz oldu. Son gün, son 3 gün Muharrem İnce'den boşalan kitle bize sardırdı resmen. Seçim günü söylenti çıkardılar, okullara 'Sinan Oğan çekildi' diye pankartlar astılar. Her türlü pis oyunu oynadılar ama buna rağmen hedefimizden geri durmadık." değerlendirmesinde bulundu.Oğan, daha önce Türk milliyetçilerinin, seçimin tam göbeğinde olacağını vurguladıklarını anımsatarak, "'HDP ve HÜDA PAR bu seçimde kilit olmayacak' demiştik. 'Biz, bu seçimin belirleyeni olacağız' demiştik. İstediğimiz bütün hedeflere vardık. Bundan sonra Türkiye'nin bir siyasi krize, çalkantıya girmemesi için bütün sorumluluğu üstleneceğiz, alacağız. Sorumlu devlet adamı gibi davranacağız." diye konuştu."İkinci turda kimi destekleyeceksiniz?" sorusunu yanıtlayan Oğan, şunları söyledi:"İstişare yapacağız. Bugün hem Ata İttifakı'nın bileşenlerini toplantıya davet ettim hem de beraber hareket ettiğim yol arkadaşlarımı davet ettim. Bugün her iki kesimle de ortak bir istişare toplantısı yapacağız. Bu istişarelerimiz devam edecek ve en kısa sürede inşallah bir neticeye varacağız. Bu netice, Sinan Oğan'ın kararı olmayacak, bir ortak aklın kararı olacak."Sinan Oğan, 1 Eylül 1967 tarihinde Azerbaycan Türkü bir ailenin çocuğu olarak Iğdır'ın Melekli beldesinde doğdu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunu olup yüksek lisans çalışmasını aynı üniversitede tamamlamıştır.Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Üniversitesi'nde (MGİMO) doktora çalışmasını tamamlamıştır. İleri düzeyde Rusça ve akademik düzeyde İngilizce bilmektedir. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde araştırma görevlisi, Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesinde öğretim görevlisi ve Dekan Yardımcısı olarak görev yaptı.TİKA Azerbaycan Temsilcisi oldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından "Devlet Nişanı" ile ödüllendirilmiştir. Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Rusya Ukrayna Araştırmaları Masası Başkanlığı yaptı. TÜRKSAM'ı kurdu ve Başkanlığını yaptı. Yayınlanmış 3 kitabı ve 500'den fazla makalesi bulunmaktadır.Milliyet Gazetesi "Sosyal Bilimler", Marmara Üniversitesi "Akademik Üstün Başarı" ve Ekoavrasya Derneği "Türk Dünyasına Hizmet" ödüllerinin sahibidir. "İnterpress Media Takip Merkezi" tarafından 2010 yılında televizyon ekranlarında en çok tartışılan konu ve en çok ekranda yer alan isimler üzerine yapılan bir çalışmada 131 haberle, Türkiye'de televizyon ekranlarında en fazla boy gösteren isimleri arasında yer aldı.2011 Türkiye genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Iğdır milletvekili seçilmiştir. Türkiye-Arnavutluk ve Türkiye-Nijer Parlamentolararası Dostluk Grupları üyesi ve Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Genel Sekreteridir.26 Ağustos 2015 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edildi. Açtığı davayı kazanarak 2 Kasım 2015 tarihinde ihraç edildiği MHP'ye geri döndü. 10 Mart 2017 tarihinde Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Isparta Milletvekili Nuri Okutan ile birlikte MHP'den tekrar ihraç edildi.2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi için ATA İttifakı tarafından aday gösterildi.