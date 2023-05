14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.50 oyuna karşılık, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.89 oy aldı. ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise yüzde 5.17 oy oranına ulaştı. İkinci tur için adeta kilit isim haline gelen Sinan Oğan, hangi adayı destekleyeceği merak ediliyor. Sinan Oğan kimle, kiminle anlaştı? Sinan Oğan 2 turda ne yapacak?Gazeteci Kürşat Oğuz sosyal medya hesabından Sinan Oğan'ın kimi destekleyeceğini 19 Mayıs'ta kamuoyuna duyuracağını açıkladı.Gazeteci Kürşat Oğuz sosyal medya hesabından konuya ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Oğuz sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile görüştüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:"Sinan Oğan'la konuştum. Sesi kısılmış, hafif hasta. 'Kararımızı 19 Mayıs'ta açıklayacağız' dedi. Manidar tarih. İttifak içi fikir teatisi hala sürüyormuş."Öte yandan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın geçmişte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye karşı genel başkanlık yarışına girdiği için ihraç edildiği iddialarını yalanladı.NTV'de yer alan habere göre, Büyükataman, Sinan Oğan'ın Haziran 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve 2015 Genel Seçimleri öncesi ve sonrasında parti tüzüğüne uygun olmayan açıklamalar yaptığını hatırlattı.Sinan Oğan'ın bu görüşlerini sosyal medya hesaplarında da paylaştığına dikkat çeken Büyükataman, Oğan'ın bu açıklamaları nedeniyle 26 Ağustos 2015'te Merkez Disiplin Kurulu kararıyla ihraç edildiğini belirtti.- İlk şartımız PKK, FETÖ, Hizbullah terör örgütleriyle ve bilimum her türlü terör örgütüyle kesintisiz mücadele bizim olmazsa olmazımızdır.- İkinci şartımız sığınmacıların bir takvim çerçevesinde geri gönderilmesi. Seçilmediğimiz için 1 sene diye dayatmanın manası yok. Biz seçilsek bizim takvimimiz 1 seneydi. Bunu bir takvime bağlamak gerekiyor.- Üçüncü şartımız HDP ve HÜDA PAR'ın kurulacak müstakbel hükümet nezdinde görev verilmemesi ve bu sürecin dışında tutulmaları. Dördüncü şartımız anayasanın ilk 4 maddesi ve 66. maddesine asla dokunulmayacağının garanti edilmesi gibi Türk milletinin ortak talebi olan bu talepleri her iki tarafça kabul edileceğini düşünüyorum.- HÜDA PAR ayrı bir parti. Cumhurbaşkanlığı seçiminde etkisi olacağını düşünmüyorum. HÜDA PAR'a görev vereceklerini düşünmüyorum. Bundan sonraki süreçte Cumhurbaşkanlığı seçiminin orta yerinde HÜDA PAR ve HDP'nin olması abesle iştigal olur. Biz orada olmayız. Milletvekilliklerini iptal etme şansımız yok ama hükümette yer verilmesini önleme şansımız var. HÜDA PAR'lı veya HDP'li bakan olmasını istemem.- HDP'nin Kürtleri tamamını temsil ettiğini düşünmüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'na oy verecek Kürt seçmene ben niye karşı olayım? Seçmen parlamentoda şu partiden yapıp cumhurbaşkanlığında Kılıçdaroğlu'ndan yana yaptıysa niye karşı olayım.- Bizim burada ortaya koyduğumuz şart daha reel gerçeklere dayanıyor. Bizim temel felsefemiz artık Türk siyasetinde bir paradigmayı değiştireceğiz. HDP ve HÜDA PAR'ın kilit olma arzusunu biz kıracağız diyorduk, bunu gerçekleştirdik. HDP ve HÜDA PAR Türk siyasetinde kendini kilit rolde göremiyor. HDP veya HÜDA PAR'ın siyaseti kilitlemediği, Cumhur İttifakı veya Millet İttfiakı'na şantaj yapamadığı bir ortam bizim için hedeflere varılmıştır. Yarın öbür gün biz Millet İttifakı'na destek verirsek, o yapının içerisine girersek hükümet içerisinde HDP'li bakan görmek istemem. HDP'li bakanla yan yana oturmam.- HDP, PKK ile arasına mesafeye koyamayan bir uzantıdır. HDP'yi PKK'nın siyasi uzantısı olarak görüyorum. Diğer türlüsü terör örgütü olarak görüyorum anlamına gelir.- (Her iki ittifak da şartları kabul ederse) Tabanımızın eğilimlerini devreye girer. Bizim desteğimiz, desteklediğimiz tarafı güçlendirir. Bizim dışımızda da seçim kazanılabilir. 8 milyona yakın oy vermeyen kitle var. Bizim desteğimiz o kitleyi destekler. 60'lara yakın oyla iktidar olmak güçlü bir hükümet demektir.- Ben Türk milliyetçisiyim, Cumhur İttifakı kendisini Türk milliyetçisi bir ittifak olarak addediyorsa bundan mutluluk duyarım, demek ki öyleyiz. Ben Türk milliyetçisiyim, ben de bir değişiklik yok. Bu seçimde de Türk milletçisi tavrımı öne çıkarıp kampanyamı yürüttüm.