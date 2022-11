Spor Toto 1. Lig'de Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup eden Altay'ın teknik direktörü Sinan Kaloğlu, "Zor bir galibiyet aldık ama önemli 3 puandı." dedi.



Kaloğlu, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, iki takımın da inanılmaz mücadele ortaya koyduğunu belirterek, futbolcularını ve Gençlerbirliği'ni tebrik etti.



Müsabakada zaman zaman iyi oynadıklarını kaydeden Kaloğlu, şöyle konuştu:



"Bu tip maçlar zaten her zaman zordur. Bizim için 3 puan çok önemliydi. Maçın mental önemi çok büyüktü. Çünkü bir sıçrama maçıydı bizim için. Rakibimizin durumu, bulunduğu konum tabii ki kimseyi yanıltmasın. Çok iyi bir takım, diri bir takım, çok koşan bir takım, bugün de bunu görmüş olduk. Zor bir galibiyet aldık ama önemli 3 puandı. Yani oyuncularım için ne desem az, hepsiyle gurur duyuyorum. İnanılmaz bir karakter, ruh gösteriyorlar şu anda. Ve inanın her hafta tırnaklarımızı kazıya kazıya nerelerden geldik ve böyle de gitmeye devam edeceğiz."



Kaloğlu, kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlara da teşekkür ederek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Yıllar önce ben burada şampiyonluk yaşadım. Daha sonra Süper Lig'de de oynadım. Ben burada Sinan Kaloğlu oldum. O duyguları nasıl yaşıyorsam bugün beni tribünlere çağırıp davet ettiklerinde aynı duyguyu yaşadım ve çok duygulandım. Gerçekten çok teşekkür ederim. Onlara layık olmaya çalışıyoruz. Her hafta gelişmeye çalışıyoruz. Gelişeceğiz de. Bir sözüm de İzmir'e lütfen çok büyük zorluklar yaşıyoruz. Bizi yalnız bırakmasınlar. Kulübümüzü yalnız bırakmasınlar. Her zamankinden daha çok desteğe ihtiyacımız var."





