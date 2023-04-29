Sinan Kaloğlu: 'Üç puandan çok daha fazlası'

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Bodrumspor'u 2-1 yenen Gençlerbirliği'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu, bugün üç puandan çok daha fazlasını kazandıklarını belirtti.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kaloğlu, iki takımın oyuncularını mücadelelerinden dolayı tebrik ettiğini belirterek, "Oynayan oynamayan kendi oyuncularımın hepsiyle gurur duyuyorum, çünkü bugün her şey üç puandan çok daha fazlasıydı, bir inancın ve zaferin ürünüydü." dedi.



Kaloğlu, stratejik anlamda rakibi uzun topa zorladıklarını dile getirerek, "Çok pozisyon vermedik, yakaladığımız bir kaç pozisyonu ilk yarıda atabilirdik. Büyük stresi aslında ilk yarıda atacağımız gollerle yaşamayabilirdik, ama bulunduğumuz konum itibariyle tabii ki çocukların üstünde büyük bir stres var. Bu galibiyetler inanılmaz bir moral ve motivasyon oluyor." diye konuştu.



"Uzatmalarla birlikte 45 dakika 10 kişi oynayan takımım, 10 kişi oynarken bulduğu golle üç puandan çok daha fazlasını kazandı." diyen Kaloğlu, "İnancın ve zaferin bir üç puanı oldu. Öncelikle tüm gelen taraftarlara son dakikaya kadar bizi destekledikleri için onlara teşekkür ediyorum. Oyuncularımın hepsiyle de tek tek gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.





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