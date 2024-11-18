Sinan Kaloğlu'ndan Fenerbahçe maçı açıklaması!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, genç teknik direktörü Sinan Kaloğlu yönetiminde çıktığı son 4 maçta aldığı 8 puanla moral buldu.Sarı-kırmızılı kulübün başında ilk maçına Süper Lig'in 9. haftasında çıkan Kaloğlu, Gaziantep FK karşılaşmasından 2-2 beraberlikle ayrıldı. Ardından deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup eden Kayserispor, 11. haftada ağırladığı Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı. Son hafta Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 yenen Kayseri temsilcisi, Kaloğlu yönetiminde çıktığı 4 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi.Süper Lig'de 11 haftada 12 puan alan Kayserispor, bunun 8'ini Kaloğlu yönetiminde topladı.Kaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldikten sonra oyuncularının verdiği reaksiyondan ve aldıkları puanlardan mutlu olduğunu söyledi.Göreve geldiklerinde 19 haftadır kazanamayan bir takımı devraldıklarını anımsatan Kaloğlu,dedi.Kaloğlu, göreve gelir gelmez eksikleri belirlemek için çalıştıklarını, takım savunmasını daha iyi yapabilmek ve sonucu gol olan bireysel hataların önüne geçmek için önlemler aldıklarını söyledi.Kayserispor'da uzun süredir devam eden transfer yasağından dolayı derin bir kadro yapısı bulunmadığına dikkati çeken Kaloğlu, şöyle devam etti:Lige verilen aradan sonra zorlu bir maça çıkacaklarını belirten Kaloğlu,değerlendirmesinde bulundu.