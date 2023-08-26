Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Bodrumspor'u 1-0 mağlup eden Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Sinan Kaloğlu, "Kolay yenilecek bir takım değiliz, daha iyi olacağız" dedi.



Sezonun ilk 3 haftasında güçlü rakiplere karşı oynadıklarına vurgu yapan Kaloğlu, "Güzel bir galibiyet oldu. Bodrum geçen sezonun finalistlerinden ve üstüne kadro takviyesi yaptı. Zor bir maçtı ve gülen taraf biz olduk, biz olmalıydık zaten" dedi.



Kırmızı siyahlı oyuncuların bazılarının kampa katılmadığını ve takıma maçlar başlarken geldiklerine dikkati çeken Kaloğlu, "Onları korumak istiyoruz ancak maç kondisyonu da kazanmaları gerekiyor. O nedenle bu sonuçlar bizim için çok iyi. Milli maç arasında fiziksel olarak çok daha iyi yere geleceğiz." diye konuştu.



Gençlerbirliği'nin "kaybetmeyen, zor bir takım" olduğunu dile getiren Kaloğlu, şöyle devam etti:



"İyi savunma yapıp, iyi hücuma çıkan bir takımız. Golü erken bulabilsek maç daha rahat geçebilirdi. İlk haftalar zordur 3 puan önemliydi bizim için. Oyunun gereklerini yapan çok iyi bir Gençlerbirliği var. Kolay yenilecek bir takım değiliz, daha iyi olacağız. Genç oyuncuların üstüne koyarak devam etmesi beni mutlu ediyor."



