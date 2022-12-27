Sinan Kaloğlu: 'Kimse bu başarıyı beklemiyordu'

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'ın teknik direktörü Sinan Kaloğlu, takım olarak beklentinin üzerinde bir performans gösterdiklerini ve oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi.



Kaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon öncesi bazı oyuncuların hazırlık kampına katılamadığını ve adaptasyon sorunu yaşadıklarını kaydetti.



Lige üst üste 3 mağlubiyetle başladıklarını hatırlatan Kaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu 3 müsabakadan sonra oyun düzenimiz yavaş yavaş oturmaya başladı. Göztepe karşılaşmasına kadar 11 maçta 1 mağlubiyet aldık. Bu periyotta yenildiğimiz Çaykur Rizespor maçında da çok eksiğimiz vardı. Göztepe karşılaşmasında yaşanan olaylardan sonra takımın ritmi bozuldu. O müsabakadan 1 hafta sonra Boluspor karşısında harika sonuç aldık. Ancak Denizlispor ve Tuzlaspor maçlarından 1 gün önce hükmen mağlubiyet ve puan silme cezalarını öğrendik. Bu nedenle müsabakalarda mental olarak zorlandık."



Kaloğlu, son aldıkları puan silme cezasıyla ilk devreyi 18 puanla bitirdiklerini belirterek, "Hiç kimsenin beklemediği puanları aldık. Kimse bu başarıyı beklemiyordu. Oyuncu grubumla gurur duyuyorum. Çok karakterli duruş gösterip, ruhlarını sahaya koydular. Harika sonuçlar aldık. İçeride çok iyi kenetlendik, aile olduk." diye konuştu.



"Camiamızın adımlar atması gerekiyor"



Ligin ikinci yarısının daha zorlu geçeceğini belirten Kaloğlu, şöyle konuştu:



"Birçok takım takviye yapacak. Rekabet açısından kolay olmayacak ancak ben takımıma güveniyorum. Harika oyuncular. Sadece camiadan biraz daha destek bekliyoruz. Sezon içinde çok ciddi sorunları biz ve futbolcular tolere ettik. Kulübümüz belki tarihinin en önemli yıllarından birinde. Sadece puan anlamında ligde kalmamız yetmeyecek. Camiamızın adımlar atması gerekiyor. Kulübün transferi engelleyen borcu çok fazla. Bu, daha farklı puan silme cezalarını getirecek. Kulübümüz ve takımımız bunu kaldıramaz. İkinci yarı desteğe ihtiyacımız var."



Ligin ilk yarısında 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan Altay, Göztepe müsabakasında çıkan olaylar nedeniyle sarı-kırmızılı ekiple birlikte hükmen mağlup ilan edildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu da verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamadığı için İzmir temsilcisine 3 puan silme cezası verdi.





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