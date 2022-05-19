Sinan Kaloğlu: 'Kazımcan'ı Galatasaray ve Beşiktaş istiyor'

Süper Lig'e veda eden Altay'da son 8 hafta göreve gelen Sinan Kaloğlu önemli açıklamalar yaptı. Radyospor'a konuşan Kaloğlu, Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan sol bek Kazımcan Karataş için de konuştu.



"GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ İSTİYOR"



Kaloğlu, 19 yaşındaki futbolcu için "Büyük takımlara transferiyle ilgili bir gelişme var. Çok beğendiğim bir oyuncu. Sol bekte çok başarılı oldu. Genç oyunculara benim yaşadığım sıkıntıları yaşamamaları için özgürlük tanıyorum. Hata da yapsalar oynatıyorum. Kazımcan 19 yaşında, sol ayağı iyi, dinamik bir oyuncu, U 19 milli takımında da oynuyor. Transfer etmek istiyorlar. Resmî bir teklif var mı onu bilmiyorum; ama Beşiktaş ve Galatasaray'ın istediğini duydum. Bu kulüplerin hepsinin ilgilendiğini biliyorum" dedi.



2 ASİST



Öte yandan, İzmir ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılına kadar devam eden 19 yaşındaki sol bek oyuncu, bu sezon forma giydiği 24 maçta 2 asist kaydetti.

















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