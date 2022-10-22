Sinan Kaloğlu: 'Kazanmamız gerekiyordu'

Spor Toto 1. Lig'de Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kalan Altay'ın teknik direktörü Sinan Kaloğlu, "Ön bölgede daha becerikli olmamız gerekiyor." dedi.



Kaloğlu, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, bireysel hatadan yedikleri gole kadar oyun olarak güzel şeyler yaptıklarını ve pozisyon da bulduklarını söyledi.



Golü yedikten sonra biraz morallerinin bozulduğunu belirten Kaloğlu, şöyle konuştu:



"Devre arasında yaptığımız değişikliklerle oyuna biraz daha ağırlığımızı koyduk. Pes etmedik, en önemli detay bu. Biz Altay Spor Kulübü olarak pes etmiyoruz. Biraz daha becerikli olmamız gerekiyor, yine de golü bulduk. Maalesef iyi durumdayken Tolga'nın sakatlığı bizim için üzücü oldu. Oyuna sonradan giren genç oyuncularımız ellerinden geleni yaptı. Bir puanı aldık, kazanmamız gerekiyordu. Bu konuda üzgünüz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ön bölgede daha becerikli olmamız gerekiyor. Taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Maçın başından sonuna kadar bizi desteklediler. Biz onlarla güçlüyüz. İnşallah sezonu iyi yerde bitireceğiz. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Sakaryaspor maçına iyi hazırlanıp kazanmaya gideceğiz."





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