Sinan Kaloğlu: 'Kazanmak için gelmiştik'

Spor Toto 1. Lig'de Erzurumspor FK'yı 1-0 mağlup eden Gençlerbirliği'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu, galibiyetten dolayı takımını tebrik etti.



İyi mücadele ettiklerini belirten Kaloğlu, "Futbolcularımla gurur duyuyorum. Erzurumsporlu futbolcular da iyi mücadele etti. Maç öncesi 2 puan gerideydik. Stresimiz rakibe göre daha fazlaydı. Kazanmak için geldik ve kazandık. Bu maçta 3 puandan fazlasını aldık. İyi bir takımız. Kulübüm ve taraftarlarım adına da çok mutluyum. Çok güzel bir birlikteliğimiz ve motivasyonumuz var." diye konuştu.





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