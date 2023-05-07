Sinan Kaloğlu: 'Kazanmak için gelmiştik'

Spor Toto 1. Lig'de Erzurumspor FK'yı 1-0 mağlup eden Gençlerbirliği'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu, galibiyetten dolayı takımını tebrik etti.
İyi mücadele ettiklerini belirten Kaloğlu, "Futbolcularımla gurur duyuyorum. Erzurumsporlu futbolcular da iyi mücadele etti. Maç öncesi 2 puan gerideydik. Stresimiz rakibe göre daha fazlaydı. Kazanmak için geldik ve kazandık. Bu maçta 3 puandan fazlasını aldık. İyi bir takımız. Kulübüm ve taraftarlarım adına da çok mutluyum. Çok güzel bir birlikteliğimiz ve motivasyonumuz var." diye konuştu.
İyi mücadele ettiklerini belirten Kaloğlu, "Futbolcularımla gurur duyuyorum. Erzurumsporlu futbolcular da iyi mücadele etti. Maç öncesi 2 puan gerideydik. Stresimiz rakibe göre daha fazlaydı. Kazanmak için geldik ve kazandık. Bu maçta 3 puandan fazlasını aldık. İyi bir takımız. Kulübüm ve taraftarlarım adına da çok mutluyum. Çok güzel bir birlikteliğimiz ve motivasyonumuz var." diye konuştu.
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