Sinan Kaloğlu: 'Kaleci Ertuğrul'un performansı harikaydı'

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Çorum FK karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Sinan Kaloğlu zor bir karşılaşmayı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.



İyi bir takıma karşı oynadıklarını belirten Kaloğlu, "Çorum'un stadı, atmosferi iyiydi. Taraftarlar iyiydi. Güzel bir futbol atmosferi oldu burada." şeklinde konuştu.



Çorum'a 3 puan almak için geldiklerini aktaran Kaloğlu, şöyle devam etti:



"İlk yarı itibarıyla aslında stratejilerimiz tuttu ama özellikle ilk yarı bir iki tane bireysel hatadan pozisyon verdik. Maçın genelinde kırılma anlarında kaleci Ertuğrul'un performansı harikaydı. Takım halinde mücadele ettik ama 2-0'ı yakalayacağımız pozisyonda yapamadık. Yapsaydık daha farklı da olabilirdi."



Oyuncuların bazılarının kamp görmediğini, maçlar başlarken gelen futbolcuların olduğunu aktaran Kaloğlu, milli takım arasının kendilerine çok iyi geleceğini vurguladı.



Dört haftadır zorlu takımlarla oynadıklarını aktaran Kaloğlu, şunları kaydetti:



"Bu maçı ayrı tutuyorum çünkü çok pozisyon verdik. Neticeden ve mücadeleden mutluyum ama çok pozisyon verdiğimiz için mutsuzum. Bunu ayrıyeten kardeşlerimle konuşacağım. Hepsi ile gurur duyuyorum. Çocuklar canla, başla mücadele ediyor. İnşallah böyle devam edeceğiz."



