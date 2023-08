Sinan Kaloğlu: ''Gençlerbirliği'nde başarının sırrı sevgi''

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Sinan Kaloğlu, sezonun ilk 3 haftasında elde edilen başarılı sonuçların sırrını "sevgi" olarak açıkladı.



Sinan Kaloğlu, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yaptığı açıklamada, "Güzel bir sevgi ortamı birliktelik var. Kulüpteki herkes bir birini çok seviyor. Bu güzel birlikteliğin sonucunda da 3 maçta alınan 7 puan var. Bu sevgiyi daha da pekiştiriyor." dedi.



Sezonun ilk 3 haftasında zorlu rakipler karşısında iyi oyunlar ortaya koyarak iyi sonuçlar aldıklarını anlatan Kaloğlu, "Bazı oyuncularımız kamp görmedi, bazı oyuncularımız yeni geldi. Daha ligin başındayız. Daha iyi olacağız. Milli maç arasında daha iyi hale geleceğiz." diye konuştu.



Futbolcu transferinde iyi oyunculuğun yanı sıra karaktere de önem verdiklerini ifade eden Kaloğlu, şunları söyledi:



"Grup çalışması yaptığımız için karakter de önemli. Çok karakterli bir grupla çalışıyorum. Geçen sezon çıkamayan takımlar oturmuş kadrolarının üstüne takviye yaptı. Bizim 18-19 oyuncumuz gitti, yeni yapılanan bir takımız gösterdiğimiz uyum yıllar berabermişiz gibi. Zorlu maçlar oynuyoruz bizden büyük bütçeli takımlara karşı oynuyoruz ama iyi oynuyoruz, zor bir takımız. Kolay yenilecek bir takım değiliz. Bunu 3 maçta gösterdik, her anlamda daha iyiye gideceğiz. Gelişe gelişe devam edeceğiz."



Kaloğlu, transfere ilişkin ise "Vaktimiz var. İhtiyaç ne gösterir, gözlemleyerek devam edeceğiz. Kadromuz şu anda denk, mücadeleci, rekabetçi. Daha vaktimiz var transferin son gününe kadar her şey olabilir. Başkanımız elinden geleni yaptı. İhtiyaç olursa gereken yapılır." değerlendirmesini yaptı.



Kaleci Ertuğrul



Başkent ekibinin Fenerbahçe'den kiraladığı kaleci Ertuğrul Çetin, iyi bir kamp dönemi geçirdikleri için sezona da iyi başladıklarını dile getirdi.



Maçlara çok iyi hazırlandıklarını vurgulayan Ertuğrul, "Böyle bir başlangıcı kendi adımıza bekliyorduk çünkü çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. Kendine güvenen biriyim. Benim açımdan Bodrum FK maçı iyi geçti ama bitti, geride kaldı. Önümüzde Çorum maçı var. Kaybetmeden devam etmenin yanı sıra kendi adıma gol yemeden devam etmek istiyoruz." diye konuştu.



Kırmızı-siyahlı kulübün "100 yıllık çınar" olduğunu ifade eden Ertuğrul, "Buraya adım attığın an, tesisle, sunduğu olanaklarla bunu hissediyorsun. Gerçekten büyük camia, iyi ki buraya gelmişim. Çok mutluyum. Sezon sonunda Fenerbahçe'ye dönmek zorundayım. Altyapısından çıkan biri olarak Fenerbahçe'ye hizmet etmek istiyorum ama günün birinde Avrupa hayalim var." diyerek sözlerini tamamladı.