Sinan Kaloğlu: 'Eşit şartlarda yarışmıyoruz'

Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, 2-1 kaybettikleri Samsunspor maçının ardından takımın mali açıdan çok zor günler geçirdiğini, İzmir ve Altay camiasının kendilerini yalnız bıraktığını kaydetti.



Üzücü bir mağlubiyet aldıklarını dile getiren Kaloğlu, "Samsunspor'u tebrik ediyoruz. Taraftarlar da çok centilmendi. Zor bir karşılaşma oldu. Eşit şartlarda ve kadrolarda değiliz." diye konuştu.



Stratejilerinin yedikleri gole kadar tuttuğunu anlatan Kaloğlu, şunları kaydetti:



"İki golü de kendi kendimize attık. İyi oyunculara sahip Samsunspor var. Maçı bırakmadık ve son dakikaya kadar mücadele ettik. Rakibi analiz edecek programa bile giremiyoruz, paramız yetmiyor. Oyuncularımı motive etmekte zorlanıyorum. İzmir ve Altay ne kadar daha kafasını kuma sokacak? Bu çocuklar ilk yarıda bu kadar olumsuzluğa rağmen kimsenin beklemediği puanlar topladı. Oyuncularımız daha ne kadar sabredecek? Hafta içi sözleşmesi boşa düşecek oyuncularım var ve bu oyunculara teklifler var. Oyuncularımızı nasıl tutacağız? İzmir ve Altay'a sesleniyorum. Bu çocuklara yazık değil mi? Yenseler de yenilseler de oyuncularımla gurur duyuyorum. Kimse onlara bir şey diyemez. Takıma destek olunsun diye hatıra bilet bastırdık, hatıra bilet bile alınmadı. Kendi kendimize kamp yaptık. Devam edin İzmir, devam edin."





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