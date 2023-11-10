Sinan Kaloğlu: ''Düşündüğümüz taktikle galibiyet aldık''

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Adanaspor karşılaşmasının ardından konuştu.



Sinan Kaloğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 85'inci yılında özlemle andığını dile getirdi.



Bugün vefat eden Gençlerbirliği Kulübünün eski başkanlarından Hasan Şengel'e de Allah'tan rahmet dileyen Kaloğlu, şunları kaydetti:



"Tüm çalışmalarımız galibiyet üzerineydi. Rakibimizi iyi analiz ettik ve ona göre bir diziliş tercih ettim. Özellikle ön bölgede çok hızlı, iyi oynayan ve geniş alanı seven atletik oyunculara sahip bir Adanaspor vardı. Biz de hafta içi çalışmalarımızda onlara alan ve zaman bırakmak istemedik. Etkili ve hızlı ataklarla sonuca gitmek istedik. Kenardan gelip ortalarla iki pivot santrforumuzdan sonuç almayı düşündük, öyle de oldu. Rakibe pozisyon verdik ancak bizim de net pozisyonlarımız vardı. Maçın kırılma anlarında kaçırdığımız pozisyonları değerlendirebilseydik belki maç daha erken kopabilirdi."





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