Sinan Kaloğlu: 'Değerli bir 3 puan aldık'

Altınordu'yu 2-0 mağlup eden Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, maçın ardından konuştu.



Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Beyoğlu'nda meydana gelen patlamada vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulunarak, patlama nedeniyle galibiyete sevinemediklerini dile getirdi.



Maçı değerlendiren Kaloğlu, "Değerli bir 3 puan aldık. Galibiyet harika oldu. 80 dakika takımımın gösterdiği mücadele çok değerliydi. Rakibimiz 80 dakika bizden 1 kişi fazlaydı. Oyuncuların birbirine olan sarılmaları devam ettikçe bu yolda ilerleyeceğiz. Oyuncularım için ne desem az, rakibi de tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.





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