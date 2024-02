Sinan Kaloğlu: 'Camiada büyük belirsizlik var'

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Teksüt Bandırmaspor'a 1-0 yenilen Gençlerbirliği'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu, camiada yaşanan belirsizliğin takımı olumsuz etkilediğini söyledi.



Kaloğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirtti.



"Beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu." diyen Kaloğlu, "Kazanmak için aslında her şeyi yaptık. İyi de hazırlandık. İlk yarıda bireysel hata yaptığımız son dakikaya kadar takım iyiydi. İyi de pozisyonlarımız vardı. Bu iş, sonuç oyunu. Maalesef kale önünde girdiğimiz pozisyonları ya da final paslarını çok iyi değerlendiremediğimiz için her hafta aynı şekilde iyi oynarken gol atamıyoruz, bireysel hatadan da gol yiyoruz. İkinci yarı bütün riskleri aldık. Yine pozisyonlarımız var, verilmeyen bir penaltımız var." değerlendirmesinde bulundu.



"CAMİADA BELİRSİZLİK VAR"



Zorlu bir fikstürden geçtiklerini vurgulayan Kaloğlu, kırmızı-siyahlı kulübün eski başkanı Niyazi Akdaş'ın istifası sonrası yönetimde yaşanan belirsizliğe işaret ederek, şunları kaydetti:



"Rakiplerin moral motivasyonu ile bizimki maalesef aynı değil. Camianın içinde bulunduğu durum hepimizi üzüyor, belirsizlik var. Seçim dönemindeyiz. Futbolcularıma hep şunu söylüyorum; 'Aylardır belki para alamıyorsunuz. Belirsizlik var doğru ama bir şekilde sahaya çıkıp sonuç almamız lazım.' Bu camiada her şey düzelebilir ama maalesef bu zaman uzadıkça çocukların motivasyonu kayboluyor. Teknik ekip olarak elimizden geleni yapıyoruz. Onları bir şekilde sahaya çıkarıyoruz, iyi hazırlıyoruz ama bizim de yaptıklarımız, yapacaklarımız bir yere kadar. O yüzden çok daha detaya girmiyorum. Neler yaşadığımızla alakalı 'Kol kırılır yen içinde kalır' misali açıkçası her şeyi söylemek istemiyorum. Konuşursam o zaman çok kişinin kalbi kırılır, üzülür. Ben öyle bir insan değilim."



Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Sinan Kaloğlu, "Futbol bir birliktelik işidir. Biz bunu geçen sezon ve bu sezonun ilk yarısında çoğunlukla yakaladık. Ama siz bir camianın içinde o aile ortamını, enerjiyi bozarsanız, o zaman atacağınız golleri atamazsınız, o toplar girmez. Rakibin topları da dama çarpar girer. Maalesef içinde bulunduğumuz durum bu. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz ama kaybedilmiş bir şey yok. Galibiyet serisi yapabilecek durumdayız. Bu takım o seriyi de yapar. Sezon başında play-off'u zorlayan takım olacağız demiştik. Değişen bir şey yok. İki galibiyetle play-off'un içinde devam edebiliriz." ifadelerini kullandı.



Ligde son 4 maçta gol atamadıklarının hatırlatılması üzerine Kaloğlu, Süper Lig tecrübesi bulunan futbolcuların daha fazla sorumluluk alması gerektiğini söyledi.



Kaloğlu, yönetim belirsizliğinden kaynaklı takımda disiplin problemi yaşanıp yaşanmadığıyla ilgili soruya ise "Takımdaki çocukların hepsi çok karakterli. Öyle bir disiplinsizlik, saygısızlık yok ama sonuçta 3-4 maaş almıyorsun, bütün maç başların içeride duruyor. Açıkçası takımı ateşleyecek bir durum yok. Kafaları da rahat olmuyor. Bu takım rakiplerinden çok daha az bütçeyle ve geç kuruldu. Kurulurken de bu oyuncuların çoğu ücretlerinde fedakarlık yaptı. Haliyle fedakarlık yapan oyuncular bunun karşılığını alamayınca tabii ki ister istemez mutsuzluk oluyor." yanıtını verdi.





