Sinan Kaloğlu: 'Büyük bir mucize var'

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Bandırmaspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada maçın yoğun stres içinde geçtiğini dile getirdi.



Kaloğlu, istedikleri bir puanı aldıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Görevimizin başına son 8 maç kala geldik, bize destek veren başkanımız ve yönetim kurulumuza, taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ortada çok büyük bir emek var, büyük bir mucize var. Umutların yitirildiği bir yerde mükemmel bir reaksiyon gösterdik. Hem oyun oynadık hem mücadele ettik ve sonunda da güzel bir hikaye yazdık. Benden önce göreve gelen hocalarıma teşekkür ediyorum. Başarımızın alkışını ve övgüsünü hak eden futbolcularımıza çok çok teşekkür ediyorum. Futbolcularım ligin ikinci yarısında inanılmaz bir mücadele gösterdi, hepsiyle gurur duyuyorum. Muhteşem bir sonuç, çok mutluyuz."



