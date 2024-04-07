Sinan Kaloğlu: 'Büyük bir fırsatı kaçırdık'

Trendyol 1. Lig'de konuk ettiği Adanaspor ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Sinan Kaloğlu, iki puan kaybettikleri için üzgün oldukların söyledi.



Kaloğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takım oyuncularını mücadelelerinden dolayı tebrik ederek, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Zorlu bir mücadeleydi. İki puan bıraktık, üzgünüz. Play-off grubundaki rakiplerimiz puan kaybetmişken, bunu avantaja çevirmek istedik ama olmadı." diye konuştu.



Maça iyi başladıklarını anlatan Kaloğlu, "İlk yarı stratejik olarak düşündüğümüz şeyleri uyguladık. Öne de geçtik, çok da pozisyonlarımız vardı. İlk yarı 4-0 olabilecek bir maçtı. Maalesef çalışmıştık ama merkezden gol yedik. Bir anlık konsantrasyon eksikliği nedeniyle rakip adına güzel, bizim için üzücü bir gol oldu. Bu gol biraz takımın moralini bozdu." değerlendirmesinde bulundu.



"İkinci yarı istediğimiz gibi gitmedi." diyen Kaloğlu, şunları kaydetti:



"Rakip oyuncular da oyunu gayet iyi soğuttular. Hakem de buna çanak tuttu. Gerçekten hakemlerimizin bu konuda futbolu iyi okumaları lazım. 6 dakika uzatma verdi, hepimiz şaşırdık. Çünkü oyun çok durdu. Hakeme sordum ama tam istediğim cevabı alamadım. Hakemler bizlerle iletişim halinde olabilirler, sorduğumuz soruya net bir ifadeyle cevap verebilirler. Bu da başka söylentilerin önüne geçer açıkçası. Neticesinde iki puan kaybettik ama bir şey kaybetmedik. Halen hedefimizi kovalıyoruz, play-off grubunun içinde inşallah olacağız."





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