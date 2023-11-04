Sinan Kaloğlu: ''Bir puan bir puandır''

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Boluspor ile 0-0 berabere kalan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu, oyuncularını tebrik ettiğini söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kaloğlu, her iki takım oyuncularını gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik ettiğini belirterek, "Üç puanı almak için çıktık, planlarımız buydu. Boluspor'un son haftalarda 5'li dizilişle savunma anlayışıyla çıktığını zaten biliyorduk. Ona göre çalışmalarımızı yaptık ama üretken olamadık, iyi ve kaliteli ayaklarımızın olmaması ve özellikle sakatlıktan çıkmış bazı oyuncularımızın da temposunun düşük olduğunu düşünürsek daha üretken olabilirdik" diye konuştu.



Özellikle ilk yarı istedikleri oyunu gösteremediklerini anlatan Kaloğlu, "Devreden sonra değişik bir dizilişe geçtik, rakibin iç ve kenar alanlarını bire bir oyunculara bıraktık. İkinci yarı hemen hemen kalemize hiç gelemeyen bir Boluspor vardı, sadece son bölümlerde biraz risk aldık. Pozisyonlarımız var ama daha üretken olmalıydık. Çok net bir pozisyonumuz geldi son dakikalarda, o gol olsaydı yine de farklı olabilirdi." dedi.



Kaloğlu, "Ama bir puan bir puandır, rakibimiz iyi mücadele etti. Biz de ikinci yarı daha iyi oyunu kontrol altına aldık ama üretken olamadık. Daha iyisini yapacağız. Önümüzdeki karşılaşmalara bakıyoruz, o yüzden oyuncularımı tebrik ediyorum. Onlarla gurur duymaya devam ediyorum." şeklinde konuştu.







