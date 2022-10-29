Sinan Kaloğlu: '3 puan taraftara armağan olsun'

Sakaryaspor'u 2-1 mağlup eden Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, mücadelen dolayı iki takımı tebrik etti.



Zaman zaman iyi futbol olduğunu, temponun düşmediğini belirten Kaloğlu, "Zor bir deplasmandı. Üç puan için geldik. Stratejik olarak çok iyi hazırlandık. Sakaryaspor'un bloklar arasındaki pas bağlantılarını kapatarak hızlı hücumlara çalıştık. Bu da bizim iki gol atmamızı sağladı. Kaptırdığımız toplarda atak yedik ama yine de maçı 3 puanla bitirmesini bildik." diye konuştu.



Kaloğlu, son 8 haftada bir kez yenildiklerini anımsatarak, "Galibiyet için geldiğimiz bir karşılaşmayı kazandık. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bugün bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Onlarla güçlüyüz, 3 puan onlara armağan olsun." değerlendirmesinde bulundu.





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