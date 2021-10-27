Sinan'ın yerine Ersin Destanoğlu

Kurtardığı penaltıyla derbi zaferinde başrolü oynayan Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, Ümit Milli Takım'dan, A Milli Takım'a terfi ediyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Sinan'ın yerine Ersin Destanoğlu
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27 Ekim 2021 08:09
Derbinin 81. dakikasında kurtardığı penaltıyla galibiyette büyük pay sahibi olan Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, Ümit Milli Takım'dan, A Milli Takım'a terfi ediyor.

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan dev maçı TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile birlikte statta izleyen A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un, Ersin'i kadroya çağırmaya hazırlandığı belirlendi.

Ersin'in son dönemdeki yükselen performansından çok memnun olan Kuntz'un, 2022 Dünya Kupası elemelerinde 13 Kasım'da Cebelitarık ve 16 Kasım'da Karadağ ile oynanacak maçların kadrosuna Sinan Bolat'ın yerine 20 yaşındaki siyah-beyazlı kaleciyi dahil etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ersin Destanoğlu, Galatasaray derbisinden sonra yaptığı açıklamada A Milli Takım için davet beklediğini belirterek, Kuntz'a mesaj göndermişti.




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