Sinan Gümüş'ten transfer açıklaması!

Gerçek bir forvet gerekiyor. Takım olarak 30'dan fazla gol attık. Biz 3 kulvarda oynuyoruz bu yüzden sakatlık olabilir. Her pozisyonda 2-3 seçenek lazım. Umarım transfer gelir.

Sezonun ilk yarısında forvet pozisyonunda başlayan ancak daha sonra sakatlık yaşayanTivibu Spor'a röportaj verdi. Sinan, hakkında çıkan transfer iddiaları hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.İşte Sinan Gümüş'ün Tivibuspor'a verdiği röportajda söylediği sözler;Sezona aslında iyi başladık. Malesef Fenerbahçe maçında talihsiz bir an yaşadık. Puan farkını son maçlarda kapattık. Her şeye rağmen olumlu bir ilk yarı geçirdiğimizi söyleyebilirim. Sakatlığım kötü bir anda geldi. Yine de pes etmedim. 6-8 hafta demişlerdi, 5 haftada sahalara döndüm. Sağlık ekibimiz beni iyi iyileştirdi.Tabii bir oyuncu giderse diğer oyuncu için avantaj oluyor. Bizim iyi kadromuz var. Herkesin idmanda %100'ünü vermesi gerekiyor. Sonunda kimin oynayacağına hoca karar veriyor. Benim de hedeflerim var. İlk yarıda daha çok forvette şans buldum. İkinci yarıda forvet gelirse belki yine kanada geçerim. Gollere devam edeceğim inşallah. İlk yarı forvette oynadım ama en sevdiğim mevkii kanat.Eleştiriler olabilir ama seviyesi önemli. Bazen çizgiyi geçebiliyorlar. Saygı olmalı. Futbol, günlük iş aslında. Daha çok şanslı olsam ben de daha çok gol atardım. Transfer döneminde benimle ilgili haberler çıkıyor. Çoğu doğru, bazısı yanlış. Galatasaray ne derse biz onu yaparız.Benfica'dan daha büyüğüz, eşleşmeye olumlu bakıyoruz. Biz Galatasaray'ız. Porto'ya karşı iyi oynamıştık. Porto, Benfica'dan daha iyi durumda. Zaten Fatih hocamız 2000 yılında bu kupayı kaldırdı, umarım bu sene de bize nasip olur.