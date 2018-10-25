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Sinan Gümüş'ten Fatih Terim'e tavır

Galatasaray-Schalke 04 mücadelesinin 61. dakikasında Fatih Terim'in kenara aldığı Sinan Gümüş, bu karardan memnun kalmadı.

Kaynak: Milliyet
Sinan Gümüş'ten Fatih Terim'e tavır
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25 Ekim 2018 05:24
Galatasaray-Schalke 04 mücadelesinin 61. dakikasında Fatih Terim'in kenara aldığı Sinan Gümüş, bu karardan memnun kalmadı.

Sinan Gümüş, yedek kulübesine geçerken, teknik heyete stattaki skorbordu işaret edip tepki gösterdi.

Sinan Gümüş'ün yerine oyuna dahil olan isim ise Selçuk İnan oldu.

Genç yıldız, maçtan sonra yaptığı açıklamalarda "Maalesef kendi evimizde 3 puanı alamadık, bu 1 puana da mutlu olalım. Bu puanın bizi grupta ayakta tutacağını düşünüyorum" dedi.




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