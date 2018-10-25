Sinan Gümüş'ten Fatih Terim'e tavır

Maalesef kendi evimizde 3 puanı alamadık, bu 1 puana da mutlu olalım. Bu puanın bizi grupta ayakta tutacağını düşünüyorum" dedi.







04 mücadelesinin 61. dakikasındakenara aldığı, bu karardan memnun kalmadı.Sinan Gümüş, yedek kulübesine geçerken, teknik heyete stattaki skorbordu işaret edip tepki gösterdi.Sinan Gümüş'ün yerine oyuna dahil olan isim ise Selçuk İnan oldu.Genç yıldız, maçtan sonra yaptığı açıklamalarda "