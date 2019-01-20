Sinan Gümüş'e Rusya'dan talip çıktı!

Eren Derdiyok'la yollarını ayırmak isteyen ve forvet transferini hala gerçekleştiremeyenelde kalan tek golcüye de transfer teklifi geldi.Sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sinan Gümüş'e Krasnodar talip oldu. Galatasaray'la temasa geçen Rus kulübü, gurbetçi hücum oyuncusu için bonservis ödemeye hazır olduğunu bildirdi.Ancak şu an için Sinan Gümüş'ten başka alternatifi olmayan Cimbom, Krasnodar'a "Oyuncumuz satılık değil" diyerek olumsuz yanıt verdi. 650 bin Euro garanti ücret ile Galatasaray'ın en az kazanan oyuncularından olan Sinan, iyi bir zam yapılması halinde sözleşmesini uzatacak, aksi halde Rusya'dan gelen teklifi değerlendirmeye alacak. Forvete iki takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, buna rağmen Sinan'ı bırakmamakta kararlı.Galatasaray tribünlerinin 6-0 biten maç sonrası, "Forvet istiyoruz" tezahüratları yapan tribünlere 2. Başkan Abdurrahim Albayrak kayıtsız kalmadı. Albayrak, elinin baş parmağını yukarı kaldırarak gerekenin yapılacağı mesajını verdi.