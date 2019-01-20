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Sinan Gümüş'e Rusya'dan talip çıktı!

Elindeki son alternatifi kaybetmek istemeyen Galatasaray, Rus kulübü Krasnodar'a olumsuz yanıt verdi. 650 bin Euro ile takımın en az kazanan oyuncularından olan 25 yaşındaki golcü ise zamlı yeni sözleşme istiyor.

Kaynak: Sabah
Sinan Gümüş'e Rusya'dan talip çıktı!
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20 Ocak 2019 09:35
Eren Derdiyok'la yollarını ayırmak isteyen ve forvet transferini hala gerçekleştiremeyen Galatasaray'da elde kalan tek golcüye de transfer teklifi geldi.

Sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sinan Gümüş'e Krasnodar talip oldu. Galatasaray'la temasa geçen Rus kulübü, gurbetçi hücum oyuncusu için bonservis ödemeye hazır olduğunu bildirdi.

NET CEVAP: OYUNCUMUZ SATILIK DEĞİL

Ancak şu an için Sinan Gümüş'ten başka alternatifi olmayan Cimbom, Krasnodar'a "Oyuncumuz satılık değil" diyerek olumsuz yanıt verdi. 650 bin Euro garanti ücret ile Galatasaray'ın en az kazanan oyuncularından olan Sinan, iyi bir zam yapılması halinde sözleşmesini uzatacak, aksi halde Rusya'dan gelen teklifi değerlendirmeye alacak. Forvete iki takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, buna rağmen Sinan'ı bırakmamakta kararlı.

FORVET TEZAHÜRATINA ALBAYRAK'TAN ONAY!

Galatasaray tribünlerinin 6-0 biten maç sonrası, "Forvet istiyoruz" tezahüratları yapan tribünlere 2. Başkan Abdurrahim Albayrak kayıtsız kalmadı. Albayrak, elinin baş parmağını yukarı kaldırarak gerekenin yapılacağı mesajını verdi.

 

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