Galatasaray, bir süredir planlar arasında yer alan Sinan Gümüş'le yeni sözleşme konusunda adım atmaya hazırlanıyor.
Sezon sonunda mukavelesi sona erecek olan 24 yaşındaki forvete zamlı kontrat önerilmesi düşünülüyor.
Galatasaray'dan 650 bin Euro kazanan Sinan'a 1.5 milyon Euro civarında bir teklif sunulacak.
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Sezon sonunda mukavelesi sona erecek olan 24 yaşındaki forvete zamlı kontrat önerilmesi düşünülüyor.
Galatasaray'dan 650 bin Euro kazanan Sinan'a 1.5 milyon Euro civarında bir teklif sunulacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın