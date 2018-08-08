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Sinan Gümüş'e neredeyse %100 zam!

Galatasaray, uzunsüredir planlar arasında yer alan Sinan Gümüş'le yeni sözleşme konusuna noktayı koyuyor. Genç yıldızın maaşına neredeyse %100 zam geliyor.

Sinan Gümüş'e neredeyse %100 zam!
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08 Ağustos 2018 07:17
Galatasaray, bir süredir planlar arasında yer alan Sinan Gümüş'le yeni sözleşme konusunda adım atmaya hazırlanıyor.

Sezon sonunda mukavelesi sona erecek olan 24 yaşındaki forvete zamlı kontrat önerilmesi düşünülüyor.

Galatasaray'dan 650 bin Euro kazanan Sinan'a 1.5 milyon Euro civarında bir teklif sunulacak.

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