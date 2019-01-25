Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sinan Gümüş ile özel olarak ilgileniyor.Golcü transferinin kampa yetişmesini isteyen ancak ikinci lig maçına da forvetsiz çıkacak olan Fatih Terim'in, Sinan Gümüş'ü özel olarak motive ettiği ve teknik heyetin de 25 yaşındaki hücum oyuncusuna nasıl başarılı olacağıyla ilgili taktik destek verdiği belirtildi.Sinan Gümüş'e sakatlanmaması yönünde de telkinlerde bulunan teknik heyetin, santrafor için pozisyon bilgisini artırması için de özel çalışmalar yaptırıldığı kaydedildi.Fatih Terim'in ayrıca, goller bulması halinde yeni kontratı ve istediği zammı alabileceği konusunda da oyuncusunu motive ettiği öğrenildi.