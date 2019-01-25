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Sinan Gümüş'e açık çek: "Golleri at, kontratı kap"

Galatasaray teknik heyetinin Sinan Gümüş'ü Göztepe maçı öncesi özel hazırladığı öğrenildi.

Sinan Gümüş'e açık çek: 'Golleri at, kontratı kap'
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25 Ocak 2019 13:24
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sinan Gümüş ile özel olarak ilgileniyor.

Golcü transferinin kampa yetişmesini isteyen ancak ikinci lig maçına da forvetsiz çıkacak olan Fatih Terim'in, Sinan Gümüş'ü özel olarak motive ettiği ve teknik heyetin de 25 yaşındaki hücum oyuncusuna nasıl başarılı olacağıyla ilgili taktik destek verdiği belirtildi.

Sinan Gümüş'e sakatlanmaması yönünde de telkinlerde bulunan teknik heyetin, santrafor için pozisyon bilgisini artırması için de özel çalışmalar yaptırıldığı kaydedildi.

Fatih Terim'in ayrıca, goller bulması halinde yeni kontratı ve istediği zammı alabileceği konusunda da oyuncusunu motive ettiği öğrenildi.

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