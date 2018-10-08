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Sinan Gümüş yeni sözleşmeyi kapıyor

Performansıyla beğeni toplayan Sinan Gümüş'e Galatasaray'ın devre arasına kadar yeni sözleşme teklif etmesi bekleniyor.

Sinan Gümüş yeni sözleşmeyi kapıyor
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08 Ekim 2018 10:07
Bu sezonki hırslı görüntüsü, mücadelesi ve isteği ile dikkatleri üstüne çeken Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sinan Gümüş yeni sözleşmeyi kapmaya çok yakın...

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 24 yaşındaki futbolcu ile yeni mukavele için görüşmelerin en kısa süre içerisinde başlayacağı ve devre arasına kadar kendisiyle zamlı bir sözleşmenin imzalanacağı öğrenildi.

Yıldız futbolcu, Cim Bom'da senelik olarak 650 bin Euro kazanıyor.

Sinan Gümüş bu sezon Galatasaray formasıyla 8 resmi maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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