Sinan Gümüş'ün son talibi Göztepe

Fenerbahçe'de geçen sezon sakatlıklardan dolayı düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Sinan Gümüş için Süper Lig ekipleri sıraya girdi. Son olarak Göztepe'nin Sinan Gümüş için nabız yoklayacağı öğrenildi.

, Fotoğraf; AA
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Sinan Gümüş'ün son talibi Göztepe
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14 Temmuz 2021 11:58
Sinan Gümüş
Sinan Gümüş
Fenerbahçe
Sinan Gümüş, geçen sezon transfer olduğu Fenerbahçe 'de beklentilerin uzağında kalmıştı. Gönderilme ihtimali olan oyuncular arasında yer alan Sinan için Süper Lig ekipleri pusuda bekliyor.

Daha önce Yeni Malatya ve Kayserispor'un takibe aldığı 27 yaşındaki futbolcunun son talibi Göztepe oldu. İzmir ekibinin Sinan için Fenerbahçe ile kısa sürede bir görüşme yapması bekleniyor.

SON YILLARDAKİ PERFORMANSI

Başarısız İtalya macerasının ardından Antalyaspor'da yeniden kendisini bulan Sinan Gümüş, geçen sezon başında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-Lacivertli formayla 20 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 3 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.

Başarılı futbolcu, 2019-2020 sezonunun ikinci devresinde formasını giydiği Antalyaspor'da ise ligde 10 maçta oynamış, 5 gol ve 1 asist üretmişti. 

 
 

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