Sinan Gümüş transferinde geri sayım

Geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Antalyaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çeken Sinan Gümüş, Kadıköy yolunda...



Geniş ve alternatifli bir kadro kurmayı planlayan Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki kanat oyuncusuyla da anlaştığı belirtildi. Bonservisinin bulunduğu Genoa'nın kadrosunda düşünülmeyen Sinan'ın 3 yıllık bir sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Kırmızı-beyazlılarda kiralık olarak forma giyen ve birçok kulübün transfer listesinde yer aldığı konuşulan Sinan Gümüş attığı 5 golle takımının en golcü ikinci oyuncusu olmuştu



