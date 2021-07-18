Sinan Gümüş'ten takımda kalma sinyalleri

Geçen sezon hamle oyuncusu olarak takımına önemli maçlarda gol katkısı veren Sinan Gümüş, yeni sezon öncesi Süper Lig 'e çıkan takımların gözdesi olmuştu.
Başta Adana Demirspor, Giresunspor, Altay, Göztepeve Yeni Malatyaspor'un radarına giren gurbetçi oyuncu ise takımda kalıp, forma savaşı vermişti.
Rumen Takımı Csikszereda ile oynanan hazırlık maçında attığı golle, Sarı Lacivertli ekibi 26. dakikada 1-0 öne geçiren Sinan Gümüş'ün değeri giderek artıyor. Portekizli teknik adam ise formda futbolcusundan yararlanmak istediğini belirterek, gönderilmesinin önüne set çekiyor.
Başta Adana Demirspor, Giresunspor, Altay, Göztepeve Yeni Malatyaspor'un radarına giren gurbetçi oyuncu ise takımda kalıp, forma savaşı vermişti.
Rumen Takımı Csikszereda ile oynanan hazırlık maçında attığı golle, Sarı Lacivertli ekibi 26. dakikada 1-0 öne geçiren Sinan Gümüş'ün değeri giderek artıyor. Portekizli teknik adam ise formda futbolcusundan yararlanmak istediğini belirterek, gönderilmesinin önüne set çekiyor.