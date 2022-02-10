Sinan Gümüş'ten Fenerbahçe için açıklama

Süper Lig takımlarından Fraport TAV Antalyaspor'a transfer olan Sinan Gümüş açıklama yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Sinan Gümüş'ten Fenerbahçe için açıklama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Şubat 2022 13:55
Fraport TAV Antalyaspor, daha önce 2,5 yıllığına anlaştığını duyurduğu Sinan Gümüş için imza töreni düzenledi.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Sinan Gümüş, Antalyaspor'da olmaktan dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'ye giderken Antalya'dan mutlu ayrıldığını belirten Sinan, "Tam 2 sene önce buraya gelmiştim ve başarı elde ettim. Tek hedefim yeniden en hızlı şekilde fit olmak ve takıma yardım etmek. Antalyaspor inşallah hak ettiği yerlere gelir. Motivasyonumu güçlü tuttum. Mental olarak çok güçlüyüm." diye konuştu.

Bir gazetecinin "Fenerbahçe'ye gittiğin için pişmanlık duydun mu?" sorusuna Sinan, "Pişmanlık değil. Fenerbahçe'de oynamam önemliydi. Forma şansı bulamadığım için mutsuzdum. Bir oyuncu karar verir ve arkasında durur." cevabını verdi.

Sinan Gümüş, 2 hafta içerisinde fizik olarak hazır hale geleceğine inandığını belirtti.

Antalyaspor Kulübü Asbaşkanı Emrah Çelik, Gümüş'ün transfer sürecinde çok kararlı durduğunu ve camianın kendisinden beklentileri olduğunu kaydetti.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.