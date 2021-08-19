Sinan Gümüş Süper Lig'de paylaşılamıyor!

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş, Süper Lig'in cazibe transferlerinden biri haline geldi.



Karagümrük, Giresunspor, Malatyaspor, Kayserispor, Başakşehir ve Göztepe'nin kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Sinan Gümüş için Antalyaspor resmen devreye girdi.



Ersun Yanal'ın ısrarlı talebi doğrultusunda transfer için öncelikli olarak Fenerbahçe ile görüşmelere başlayan Antalyaspor Yönetimi, sarı-lacivertli kulüpten 750 bin euro maaş alan Sinan Gümüş'e aynı seviyede bir teklif sundu ve hem sarı-lacivertli kulüp hem de futbolcudan gelecek olan cevabı beklemeye başladı







