Bundesliga'dan 4 talibi var!

Galatasaray'ın 'nöbetçi' golcüsü Sinan Gümüş'ün, psikolojik olarak büyük sıkıntı yaşadığı ve bu durumun teknik heyetin de dikkatini çektiği belirtildi.Mbaye Diagne ile Kostas Mitroglou'nun transferleri, kanatlarda Henry Onyekuru ve Sofiane Feghouli gibi yıldızların varlığı nedeniyle forma bulması zora giren Sinan Gümüş'ün, Hatayspor maçında ıslıklanması sonrası bunalıma giridği kaydedildi. Forvet yokken forvet oynamaya çalışan ve önemli maçlarda bu ağır sorumluluğu üstlenen Sinan Gümüş'ün gelen eleştiriler nedeniyle de yıkıldığı öğrenildi.Yeni ve zamlı sözleşme bekleyen Sinan Gümüş'ün, bu yaşananlar sonrası umudunu kaybettiği kaydedildi.Teknik heyetin ise Sinan Gümüş'ü kazanmak adına her yolu deneyeceği ifade edildi.Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sinan Gümüş için birkaç Almanya Bundesliga kulübünün temas halinde olduğu öğrenildi.Sinan Gümüş'ü takip eden Stuttgart, Frankfurt, Hertha Berlin, Werder Bremen'in , menajeriyle temasa geçtiği ve Sinan Gümüş'ü kadrolarında görmek istediği kaydedildi. 25 yaşındaki gurbetçi futbolcunun, menajerine herhangi bir takıma söz vermemesini isteyen Sinan Gümüş'ün, sezon sonuna kadar bekleyeceği ifade edildi.Sinan Gümüş'ün sezon sonunda teknik direktör Fatih Terim ile görüşeceği ve "Git" ya da "Kal" demeden herhangi bir kesin karara varmayacağı belirtildi.650 bin Euro ile takımın en az kazanan oyuncularından biri olan Sinan Gümüş'ün, maaşına belli oranda zam da istediği belirtildi.2014 yazında bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan 25 yaşındaki Sinan Gümüş, bu sezon 14 Süper Lig maçında 4 gol atıp 2 asist yaptı.