"GALATASARAY İLE GÖRÜŞMEDEN KİMSEYLE..."

Fatih Terim geldikten sonra performansı artan ve düzenli oynamaya başlayan Sinan Gümüş, Galatasaray'dan ayrılmak istemiyor.Sezon sonunda mukavelesi bitecek gurbetçi yıldız, Almanya'dan ve Süper Lig'den teklifler olmasına rağmen kariyerine Sarı-Kırmızılı forma altında devam etmeyi hedefliyor. Menajerine haber gönderen 24 yaşındaki hücumcu, önceliğinin Galatasaray olduğunu söyledi.Sinan, "Galatasaray'la görüşmeden kimseyle masaya oturmam. Burada mutluyum ve devam etmek istiyorum" dedi.Fatih Hoca, bu sezon 650 bin Euro garanti ücrete oynayan ve takımın en az kazananlarından biri olan Sinan'a iyileştirme yapılmasını istemişti. Yönetim devre arasında Sinan ile yeni mukavele imzalamayı planlıyor.