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Sinan Gümüş: "Önceliğim Galatasaray!"

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve teklifler almaya başlayan Sinan Gümüş menacerine haber gönderdi: "Önceliğim Galatasaray. Kulübümle görüşmeden, kimseyle masaya oturma"

Sinan Gümüş: 'Önceliğim Galatasaray!'
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15 Ekim 2018 11:52
Fatih Terim geldikten sonra performansı artan ve düzenli oynamaya başlayan Sinan Gümüş, Galatasaray'dan ayrılmak istemiyor.

Sezon sonunda mukavelesi bitecek gurbetçi yıldız, Almanya'dan ve Süper Lig'den teklifler olmasına rağmen kariyerine Sarı-Kırmızılı forma altında devam etmeyi hedefliyor. Menajerine haber gönderen 24 yaşındaki hücumcu, önceliğinin Galatasaray olduğunu söyledi.

"GALATASARAY İLE GÖRÜŞMEDEN KİMSEYLE..."

Sinan, "Galatasaray'la görüşmeden kimseyle masaya oturmam. Burada mutluyum ve devam etmek istiyorum" dedi.

Fatih Hoca, bu sezon 650 bin Euro garanti ücrete oynayan ve takımın en az kazananlarından biri olan Sinan'a iyileştirme yapılmasını istemişti. Yönetim devre arasında Sinan ile yeni mukavele imzalamayı planlıyor.

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