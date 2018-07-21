Sinan Gümüş: ''Olumlu bir kamp geçti''

, İsviçre'deki üçüncü hazırlık maçında'ya 2-1 mağlup olurken, karşılaşmada forma giyen, maçın ardından kampı değerlendirdi.Valencia maçı ve 15 günlük İsviçre kampı hakkında değerlendirmelerde bulunan Sinan Gümüş'ün açıklamaları şu şekilde:"Genel olarak kamp çok güzel geçti. Otel, organizasyon, sahalar çok güzeldi. Üç tane maç yaptık. Sonuçlar istediğimiz gibi olmadı ama sonuçta bunlar hazırlık maçı. Burada hataları görüp haftaya oynayacağımız maçlarda daha iyi olacağız. Genel olarak kamp olumlu geçti.""Hocamız bize çok şey öğretti. Taktiksel anlamda bizi geliştirmeye çalışıyor. İlk maça kadar önemli bir süreç bizi bekliyor. Daha çok çalışıp daha fit bir şekilde final maçına çıkmak istiyoruz.""İlk yarı iyi başladık. Maalesef saçma bir gol yedik. Kendi hatamız diyebiliriz. Genel olarak bakarsak iyi mücadele ettik. Onlar kolay kolay bu maçı kazanamadı. Sonradan genç arkadaşlarımız da katıldı maça. Dediğim gibi genel olarak olumlu bir maçtı."