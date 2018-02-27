Sinan Gümüş: ''Kim oynarsa oynasın...''

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-1 yendiği karşılaşmada takımının galibiyet golünü atan Sinan Gümüş, kısa bir değerlendirme yaptı.
Maç sonunda konuşan Sinan Gümüş, önemli bir galibiyet aldıklarını söylerken ''Alışığım diyebilirim çünkü kupada benim adıma olumlu geçen maçlar oluyor. İlk yarıya iyi başladık ama gereksiz bir gol yedik. Sonra Ahmet'in golüyle cevabı verdik. Bugün tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettik. İnşallah Arena'da maçı kazanıp finale adımımızı atarız'' ifadelerini kullandı.
Eren Derdiyok'un sakatlığının sorulması üzerine Sinan ''Eren abinin sakatlığı bizi üzüyor, bizim için önemli bir oyuncu. Galatasaray'da kim oynarsa oynasın her zaman %100 performans sergilemesi lazım. Onun için Bafe oynamış, ben oynamışım hiç önemi yok. Sonunda 3 puan alırsak ne mutlu bize'' şeklinde konuştu.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Maç sonunda konuşan Sinan Gümüş, önemli bir galibiyet aldıklarını söylerken ''Alışığım diyebilirim çünkü kupada benim adıma olumlu geçen maçlar oluyor. İlk yarıya iyi başladık ama gereksiz bir gol yedik. Sonra Ahmet'in golüyle cevabı verdik. Bugün tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettik. İnşallah Arena'da maçı kazanıp finale adımımızı atarız'' ifadelerini kullandı.
Eren Derdiyok'un sakatlığının sorulması üzerine Sinan ''Eren abinin sakatlığı bizi üzüyor, bizim için önemli bir oyuncu. Galatasaray'da kim oynarsa oynasın her zaman %100 performans sergilemesi lazım. Onun için Bafe oynamış, ben oynamışım hiç önemi yok. Sonunda 3 puan alırsak ne mutlu bize'' şeklinde konuştu.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın