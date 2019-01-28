SİNAN GÜMÜŞ ATIYOR, GALATASARAY KAYBETMİYOR

Galatasaray'a balçık sahada 3 puanı getiren golün sahibi Sinan Gümüş, forvet yokluğunda bu sorumluluğu aldı ve başarılı performans sergiledi.Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresinin ilk maçında Ankaragücü'ne 2 gol atan Sinan Gümüş, Göztepe karşısında da usta işi bir golle 3 puanı getirdi. Fatih Terim'in motive etmesiyle birlikte sözleşmesi ve transfer teklifleriyle ilgili gelişmeleri tamamen arka plana atan ve performansına odaklanan Sinan Gümüş, performansını da artırdı.Sezon sonuna kadar ne kontrat konusunda bir talebi olmayacağı, transfer tekliflerine de tamamen kulağının kapalı olduğu öğrenilen Sinan Gümüş, Fatih Terim'in de gözüne girdi. Deneyimli teknik adam, Sinan Gümüş'ün zam alarak takımda tutulması yönünde yönetime raporunu iletti.Galatasaray, Sinan Gümüş'ün Süper Lig'de gol attığı 14 maçta sadece 1 kez mağlup oldu.Sarı-kırmızılı ekibe 2014'te transfer olan Sinan, 69 Süper Lig maçında 19 gol attı.Sinan'ın fileleri havalandırdığı 14 müsabakada Galatasaray, 12 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı.