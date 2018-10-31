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Sinan Gümüş, Galatasaray'da yokları oynuyor

Galatasaray'da, kenardan geldiği maçlarda geçen sezon büyük katkı sağlayan Sinan Gümüş, formayı aldığından beri yokları oynuyor.

Kaynak: Sabah
Sinan Gümüş, Galatasaray'da yokları oynuyor
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31 Ekim 2018 11:00
Galatasaray'da bu sezon lig ve Avrupa'da ilk 11'de 11 maça çıkan Sinan Gümüş 808 dakika sahada kaldı.

Sinan, hocası Fatih Terim'in ısrarına rağmen kendisinden beklenen performansı sergileyemedi ve istatistikler de gurbetçi oyuncunun geçen sezonları arattığını gösterdi.

Bu sezon sadece 1 gol atan ve 2 asist yapan Sinan Gümüş ortalama 269 dakikada bir skora etki etti. 1224 dakika sahada kaldığı geçen sezonu 9 gol-5 asistle tamamlayan Sinan, ortalama 87 dakikada bir tabelayı değiştiriyordu.



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