Sinan, Valencia gibi koronavirüse yakalanmış ve geçen hafta takıma dönmüştü. Erol Bulut, Valencia'dan daha fazla takımla çalışsa da gurbetçi futbolcuyu Denizli maçının kadrosuna almamıştı.



Sinan Gümüş, hazır hale gelmek için ekstra çalışmalar yapıyor. 26 yaşındaki hücum oyuncusu, bu hafta eksiklerini tamamen giderip Yeni Malatya mücadelesinde forma giymek istiyor. Ancak her geçen gün artan rekabet ve Ferdi'nin yükselen formu nedeniyle Sinan'ın 11'de şans bulması kolay görünmüyor.



