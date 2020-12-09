Sinan Gümüş formanın peşinde

Fenerbahçe'de Valencia gibi koronavirüse yakalanmış ve geçen hafta takıma dönen Sinan Gümüş, Yeni Malatya mücadelesinde forma giymek istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Sinan Gümüş formanın peşinde
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09 Aralık 2020 12:25
Sinan, Valencia gibi koronavirüse yakalanmış ve geçen hafta takıma dönmüştü. Erol Bulut, Valencia'dan daha fazla takımla çalışsa da gurbetçi futbolcuyu Denizli maçının kadrosuna almamıştı.

Sinan Gümüş, hazır hale gelmek için ekstra çalışmalar yapıyor. 26 yaşındaki hücum oyuncusu, bu hafta eksiklerini tamamen giderip Yeni Malatya mücadelesinde forma giymek istiyor. Ancak her geçen gün artan rekabet ve Ferdi'nin yükselen formu nedeniyle Sinan'ın 11'de şans bulması kolay görünmüyor.



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